Telenet van de beurs: wat betekent dit voor mij als klant of als aandeelhouder?

Wat betekent dit voor mij als (kleine) aandeelhouder?

“Je krijgt ruwweg 40% meer waarde voor je Telenet-aandeel dan de laatste slotkoers. Is dat veel? Dat hangt ervan af hoe je er tegenaan kijkt.”

“We zitten nu in een omgeving met veel onzekerheid over het bankensysteem, er speelt nog altijd inflatie, het conflict in Oekraïne houdt aan. En dan heb je het bedrijf Telenet zelf, dat een pak geld moet investeren in zijn glasvezelnetwerk en in content zoals series voor zijn tv-platformen. Het is voor de hele telecomsector een moeilijk klimaat waarbij je moet vechten tegen andere spelers om je klanten bij jou klant te laten blijven. Dat alles in acht genomen, krijg je met 22 euro nu toch een meerwaarde op je Telenet-aandeel.”

“Met KBC Securities hebben wij als koersdoel voor de periode over zes maanden tot een jaar, 16 euro per aandeel. Het bod van Liberty ligt 37% hoger. Of de deal helemaal rond geraakt, dat blijft altijd afwachten. Er komt nu een zogenaamde fairness opinion, een professionele evaluatie door een derde partij die in principe onafhankelijk moet oordelen of het bod dat nu voorligt billijk is. Het is in elk geval een kortetermijnwin na een moeilijk jaar voor Telenet.”

“Maar aan de andere kant: een jaar geleden was Telenet nog 35 euro waard. Je kunt dan ook redeneren dat je meer wilt dan die 22 euro omdat je het aandeel destijds gekocht hebt tegen een hoger bedrag. Liberty zal de aandeelhouders moeten overtuigen dat zijn bod een goede zaak is, en dat is niet zo’n makkelijke opdracht. Elk bedrijf dat zich wil terugtrekken van de beurs, krijgt te maken met aandeelhouders voor wie het allemaal moeilijk ligt.”

Wat betekent dit voor mij als klant van Telenet?

“Liberty heeft als hoofdaandeelhouder nu al zeggenschap over Telenet, dus verwacht daar geen grote veranderingen als klant. Wat nu gebeurt, is niet om aan die diensten te sleutelen, maar puur een operatie waarbij de hoofdaandeelhouder niet meer op de beurs wil noteren. Waarom niet? Bij een beursnotering komen kosten kijken, net als allerlei verplichtingen en rapportages die bedrijven soms liever kwijt dan rijk zijn.”

“De reden dat Liberty nu dit bod doet, is opportunistisch. De rente stijgt, terwijl Liberty wel nog cash heeft, dus het maakt er nu gebruik van om dat geld te investeren in de sector van telecombedrijven die het momenteel moeilijk heeft. Zakelijk opportunistisch dus.”