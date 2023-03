Fabienne (47) ruim maand vermist na vertrek uit psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Truiden

De 47-jarige Fabienne Paulard is ruim een maand vermist. Ze vertrok op 17 februari om 21.15 uur in het psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Truiden. Haar naasten zijn ongerust. Ze vragen Fabienne om contact op te nemen.

Op vraag van het parket Limburg is een opsporingsbericht verspreid. Fabienne is 1,62 meter lang en normaal gebouwd. Ze heeft lichtbruin haar, gedragen in een staart en bruine ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze donkere kledij. Aan Fabienne wordt gevraagd contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.