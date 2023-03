Belg die 145 miljoen euro won met EuroMillions meldt zich bij Nationale Loterij

De Belg die twee weken geleden de jackpot van bijna 145 miljoen euro won met EuroMillions heeft zich aangemeld bij de Nationale Loterij. Het gaat om een Vlaming die meespeelde in een krantenwinkel met vijf willekeurige nummers en twee willekeurige sterren. Verdere details over de winnaar worden niet bekendgemaakt.

“De Nationale Loterij communiceert nooit de gegevens van de winnaar om zo de anonimiteit te vrijwaren”, zegt Joke Vermoere dinsdag in een persbericht. “Wat we wel kunnen vertellen is dat de winnaar de normale rollercoaster van emoties heeft doorlopen. De winnaar informeerde bij onze winnaarsbegeleiding al hoe hij/zij via de notaris anonieme schenkingen kon doen aan goede doelen die hem na aan het hart liggen.”

De jackpot van dinsdag 7 maart was met 144.966.361 euro de op twee na grootste die ooit in ons land gewonnen werd. Op 11 oktober 2016 won een Belg 168.085.323 euro. De op een na hoogste prijs voor een Belg was 153.873.716 euro, gewonnen op 2 juni 2017.