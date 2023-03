Ex-vriendin klaagt Bad Bunny aan voor 40 miljoen

De Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny, of Benito Martínez Ocasio, is aangeklaagd door zijn ex-vriendin. Zij eist 40 miljoen dollar (zo’n 37 miljoen euro) van hem, omdat hij in twee songs een stemopname van haar gebruikt zonder haar toestemming.

Carliz De La Cruz Hernández maakte in 2015, toen ze samen was met de nog onbekende zanger, een opname van de zin “Bad bunny, baby”. De opname van die slagzin gebruikte Bad Bunny later in zijn singles Pa ti en Dos mil 16.

Eerder deze maand diende Hernández een aanklacht in tegen de rapper, omdat zij daar nooit toestemming voor zou hebben gegeven. Ze klaagt ook zijn manager, Noah Kamil Assad Byrne, en platenmaatschappij Rimas Entertainment aan.

Hernández claimt dat mensen haar vaak aanspreken over de opname, waardoor ze zich “bezorgd, angstig, geïntimideerd en overweldigd” voelt. Bad Bunny en zijn vertegenwoordigers reageerden nog niet op de aanklacht.