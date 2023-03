De Roma annuleert iftar voor LGBTQ-moslims om veiligheidsredenen: “We kunnen de ‘safer space’ niet garanderen”

Queer Iftar, het evenement voor moslims uit de LGBTQ- community dat op 31 maart had moeten plaatsvinden in De Roma, gaat niet door. De concertzaal laat via sociale media weten dat het evenement “tot onze grote spijt” niet kan doorgaan uit veiligheidsoverwegingen.

Bedoeling van het evenement was om moslims en moslima’s van andere geaardheid of seksuele oriëntatie een veilige ruimte te bieden om de iftar (de maaltijd die tijdens de ramadan genuttigd wordt na zonsondergang) te vieren.

Maar De Roma en mede-organisator Merhaba kregen naar eigen zeggen onrustwekkende signalen binnen, die hen nu doen beslissen om het evenement uit veiligheidsoverwegingen te cancelen.

“Uit tal van signalen leiden we af dat we de ‘safer space’ niet kunnen garanderen. Ook al vinden we het thema en de behoeften van de betrokken deelnemers bijzonder belangrijk, hun en onze veiligheid zijn prioritair”, luidt het in een bericht op Facebook.

De Roma zegt voorts dat dit niet betekent dat de thematiek niet meer zal worden aangesneden. “Misschien op een andere manier, misschien op een ander moment.”

