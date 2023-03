Dramatische dag voor de Belgische darters: nul op vijf in de kwalificaties voor toptoernooi in eigen land

Begin mei gaan we voorlopig niet zeven maar twee Belgen aan de bak zien op de Belgian Darts Open. Voor alle vijf de Belgische darters met een tourkaart liep het dinsdag mis in de kwalificaties.

De Belgian Darts Open is de zevende manche van de European Tour, toernooien die buiten het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden (dertien in totaal) en waarna de beste 64 spelers zich plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Vorig jaar vond de eerste editie plaats in het Oost-Vlaamse Wieze, met veel belangstelling en dus drie dagen volle bak in de Oktoberhalle. Een tweede editie stond dus vrijwel meteen vast en vindt plaats tussen 5 en 7 mei.

Twee Belgen waren - als de Belgische nummers 1 en 2 op de wereldranglijst - zeker van kwalificatie: Dimitri Van den Bergh (PDC 9) en Kim Huybrechts (PDC 29). De andere vijf tourkaarthouders moesten dinsdag vol aan de bak tijdens de kwalificaties. Het doel: twee keer winnen en dan waren ze erbij. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. De ‘Eurotours’ zijn lucratief qua prijzengeld voor de wereldranglijst en dus zijn ze grof wild voor alle spelers die buiten de top zestien staan.

En overleven deed geen enkele van onze vijf landgenoten. Mike De Decker (PDC 50) sneuvelde verrassend in de eerste ronde, met een 6-4 nederlaag tegen Krzysztof Kciuk (PDC 79). ‘The Real Deal’ kwam 3-1 voor, maar zag de Pool dan onder anderen een elf- en dertiendarter gooien op weg naar de zege. Beide heren gooiden rond de 92 gemiddeld.

© BELGAIMAGE

Ook Mario Vandenbogaerde (PDC 75), Robbie Knops (PDC 115) en Ronny Huybrechts (PDC 135) sneuvelden meteen. Vandenbogaerde hielde lange tijd gelijke tred tegen Ryan Joyce (PDC 44), maar liet het afweten in de laatste twee legs en ging met 6-4 onderuit. Knops gooide een 156 finish van het bord, maar verloor met 6-4 van Ricky Evans (PDC 52). Huybrechts was niet opgewassen tegen toptalent Gian van Veen (PDC 97). Het werd 6-2.

Brian Raman (PDC 82) was zo de enige die zich kon kwalificeren voor de plaatsingswedstrijd. De Antwerpenaar gooide twee +100 finishes van het bord en was met 6-1 veel te sterk voor Florian Hempel (PDC 51). Dan volgde echter een clash met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (PDC 22). De Schot gooide 100.50 gemiddeld en pakte met 6-2 een ticket voor Wieze.

Begin mei vindt er nog een kwalificatietoernooi voor amateurs plaats. Dan kunnen een aantal Belgen zonder tourkaart zich nog plaatsen voor de Belgian Darts Open (5-7 mei).