De grootste verrassing dit seizoen in Labiomista? De zebra’s achteraan in het park. — © Raymond Lemmens

Op 1 april begint het nieuwe seizoen van Labiomista, het levenswerk van Koen Vanmechelen dat hijzelf omschrijft als een evoluerend kunstwerk. In het park in Zwartberg kan je heel wat nieuwe kunstwerken, dieren en projecten ontdekken. De grootste verrassing? De zebra’s achteraan in het park.