Rémi Cavagna, einde contract bij Lefevere, boekt met straffe solo in Coppi e Bartali eerste zege sinds 2021

Rémi Cavagna (27, Soudal-Quick Step) heeft in Riccione na een solo van zo’n 25 kilometer de eerste etappe gewonnen in de Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, een vijfdaagse etappewedstrijd in de Italiaanse regio Emilia-Romagna. De Fransman is een van de vele renners die eind dit seizoen einde contract is bij Patrick Lefevere. Uitgerekend in dit belangrijke jaar voor zijn toekomst boekte hij zijn eerste zege sinds juni 2021. Cavagna is ook de eerste leider.

De eerste etappe van de Settimana di Coppi e Bartali vond plaats op een lokaal circuit rond Riccione waarbij de Mondaino (3,4 km aan 7,6, procent) en Montescudo (6,6 km aan 3,7 procent) twee keer moesten worden beklommen.

Toen de voorsprong van een groepje vluchters in de laatste 40 kilometer begon te slinken waagde Rémi Cavagna de sprong uit het peloton. Hij raakte voorop met onze landgenoot Lennert Teugels, een overgebleven vluchter en liet hem op de Montescudo achter. Cavagna had nog zo’n 25 kilometer alleen te gaan, maar dat was een kolfje naar de hand van de “TGV van Clermont-Ferrand”. Met zijn tijdrijderscapaciteiten verschalkte hij het peloton, aangevoerd door de Jumbo Visma’s.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was Cavagna’s eerste individuele zege sinds het Frans kampioenschap op 20 juni 2021, 1 jaar en 9 maanden geleden. Ook toen kwam hij alleen over de finish. Midden augustus van dat jaar won Cavagna met de ploeg de ploegentijdrit in de Ronde van Polen.

Cavagna had zich voorgenomen om dit seizoen zuiniger te koersen in de beginfase van wedstrijden om zijn grote motor vooral in finales te benutten. Bovendien wil hij mikken op klassementen in korte rittenwedstrijden. Als eerste leider in de Settimana Internazionale di Coppi e Bartali krijgt hij de komende vier dagen die kans. Op de slotdag is er een tijdrit van 19 kilometer.

Cavagna rijdt al sinds 2017 voor Quick-Step, maar zijn huidige contract loopt eind december af.