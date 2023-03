Elf burgers gedood bij jihadistische aanvallen in Burkina Faso

Elf burgers, waaronder vijf militairen, zijn zondag en maandag gedood bij verschillende aanvallen door vermoedelijke jihadisten in Burkina Faso. Dat melden lokale en veiligheidsbronnen.

Sinds 2015 is Burkina Faso verwikkeld in een spiraal van geweld, gepleegd door jihadistische groeperingen die banden hebben met Islamitische Staat en al-Qaida, waarbij volgens ngo’s in totaal 10.000 burgers en militairen zijn omgekomen en ongeveer twee miljoen mensen ontheemd zijn geraakt.

Ondanks de toename van het aantal aanvallen zei kapitein Ibrahim Traore, de overgangspresident die bijna zes maanden geleden via een staatsgreep aan de macht kwam, in februari dat zijn “vastberadenheid om de jihadisten te bestrijden intact blijft”.