Voortaan kan je ook vegan eten in restaurants van Jessa-ziekenhuizen

De samenwerking werd dinsdag gelanceerd op campus Ursula in Herk-de-Stad. Medewerkers en bezoekers konden een mixer in werking zetten door te trappen op een fiets. Daarmee werd fruit tot een gezonde smoothie gemixt. De nieuwe vegan en vegetarische gerechten worden op de campussen Jessa, Salvator en Ekkelgarden in Hasselt aangeboden en op campus Ursula in Herk-de-Stad.

© lw