Dit hebt u tot nu toe al gemist van de tweede etappe in de Ronde van Catalonië: enorme valpartij van gisteren eist haar tol, stilte voor de (steile) storm

Nog niets van de koers gezien? Geen paniek. Met dit overzicht bent u helemaal klaar voor de lastige finale van de tweede rit in de Ronde van Catalonië. Krijgen we opnieuw een duel op het scherp van de snede te zien tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel?

LIVE. Volg hier de tweede rit in de Ronde van Catalonië

Veel slachtoffers

De zware valpartij in de eerste etappe laat zijn sporen na. Dario Cataldo was bijzonder zwaar getroffen met meerdere breuken en een klaplong. Dokters vrezen zelfs voor een mogelijk einde van zijn wielercarrière, dus hij was er natuurlijk al eerder uit. Ook Maxime Bouet reed de eerste etappe hierdoor niet uit, maar vanochtend leken er nog meer renners te zwaar getroffen om de Ronde van Catalonië verder te zetten.

Chris Hamilton, Anthony Delaplace maar ook landgenoot Eduardo Sepulveda kwamen niet meer aan het vertrek. Na enkele kilometers te proberen zouden ook Hugo Hofstetter en Pelay Sanchez er de brui aan geven. Ook landgenoot Lennert Van Eetvelt werd met ‘DNS’ (did not start) aangegeven, maar dat zette zijn ploeg later recht: goed nieuws voor de jonge Belg.

Weinig spektakel

U kent het wel, dat lange gevecht in de openingsfase met slag om slinger demarrages om in de ontsnapping van de dag te zitten. Soms duurt het wel enkele uren. Heerlijk koersspektakel van de bovenste plank! Wel, niets daarvan te merken vandaag want de allereerste ontsnapping was meteen de goede.

Acht renners gingen haast vanaf de start in de aanval en het peloton vond het meteen prima. De samenstelling? Drie Spanjaarden Xabier Mikel Azparren, Francisco Galvan en Julen Amezqueta, Kazach Vadim Pronskiy, Brit Simon Carr, Deen Christopher Juul-Jensen, Fransman Ewen Costiou en tot slot de Italiaan Simone Petilli. Het achttal kreeg meteen drie minuten voorsprong, maar dan zetten de mannen van leider Primoz Roglic zich op kop om het verschil niet groter te laten worden.

Klimmen geblazen

Op de Alt de Can Bordoi (cat 3), het enige klimmetje in het eerste deel van de rit kwam Petilli als eerste boven. Met drie punten is hij vooralsnog geen bedreiging voor bollenman Jetse Bol in het bergklassement.

De leiders zetten nu koers richting het laatste luik van de etappe in de Spaanse Pyreneeën, en daarin ligt overduidelijk het zwaartepunt met de Coll de Coubet en de lange slotklim met aankomst boven in Vallter. Bekijk hieronder alvast even welk parcours de renners moeten bedwingen: