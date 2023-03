Rusland vervolgt leider van mensenrechtenorganisatie voor “in diskrediet brengen” van leger

In een bericht op Telegram zei Memorial dat Orlov werd vervolgd voor “openbare activiteiten gericht op het in diskrediet brengen” van de Russische strijdkrachten. Dat artikel uit het strafwetboek wordt gebruikt tegen critici van het conflict in Oekraïne. Als hij wordt aangeklaagd, hangt hem een zware gevangenisstraf boven het hoofd.

Eerder op dinsdag werden op zes verschillende adressen huiszoekingen uitgevoerd bij activisten van Memorial. Ook de woning van de voorzitter van de ngo, Jan Ratsjinski, werd doorzocht.