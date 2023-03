Dilsen-Stokkem

Op de Rijksweg in Dilsen is maandagnamiddag een ongeval gebeurd. Een 73-jarige bestuurder verloor er de controle over het stuur en kwam langs de weg tegen een stroomkast en een lantaarnpaal terecht. Deze laatste brak af. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax werden ingelicht. De zeventiger kwam er met de schrik vanaf. mm