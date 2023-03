Na perfecte drie op drie kijkt Caruur Gent toppers in de ogen: “Groeien stilaan naar onze beste vorm toe en dat zal nodig zijn”

“Tegen Lindemans Aalst ondervonden we dat de vier ploegen achter het topduo Roeselare-Maaseik in deze play-offs aan elkaar gewaagd zijn”, steekt Degruyter van wal. “Zo konden we in de eerste set weinig weerwerk bieden tegen de bezoekers. Het was zoeken naar het juiste ritme. We geraakten – mede door de verrassende opstelling waarmee Aalst uitpakte – maar moeilijk in de wedstrijd en er sloop twijfel in onze rangen. Vanaf de tweede set hebben we ons herpakt. We konden meer variatie in de spelsituaties brengen en meer onze opposite uitspelen. Met een goed resultaat als gevolg.”

“We hebben nu negen op negen, maar moeten realistisch blijven”, waarschuwt Degruyter. “Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan, maar dat we alvast onze drie rechtstreekse concurrenten voor de derde plaats klopten, is toch gunstig. De winst in de uitwedstrijd in Menen, waar we wellicht konden profiteren van wat decompressie bij de West-Vlamingen na het verlies in de bekerfinale, is een bonus. We moeten niet naar een ander kijken en ons louter op onszelf focussen. We groeien stilaan maar zeker naar onze beste vorm toe en dat zal nodig zijn. Woensdag moeten we op bezoek bij Roeselare en dan zullen we meteen weten hoe zwaar we wegen. Ik denk niet dat Roeselare zich na de nederlaag tegen Maaseik een tweede keer op rij zal laten verrassen.”

Opslag als wapen

Na de historische prestatie in de CEV Cup lijkt Roeselare de titelfavoriet bij uitstek. “Ik leg me zeker niet neer bij een nederlaag, maar ik ben realistisch”, is Degruyter eerlijk. “Bij ons zal veel afhangen van onze opslag. Als die draait, dan kunnen we eender welke ploeg pijn doen. Wat dat betreft, kijk ik naar Tobi Kjaer, maar ook naar Gilles Vandecaveye. De voorbije weken liep vooral Tobi Kjaer over van vertrouwen. Hopelijk kan hij die lijn doortrekken.”