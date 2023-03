Liberty Global wil Telenet van de beurs halen voor bijna 930 miljoen euro

Liberty Global, de huidige meerderheidsaandeelhouder van Telenet, wil het telecombedrijf van de beurs halen. Een gepland bod van 22 euro per aandeel – in totaal goed voor zo’n 930 miljoen euro – heeft de unanieme steun van de raad van bestuur, zegt het bedrijf.

Het Amerikaanse Liberty Global heeft nu al 59,18 procent van de aandelen van Telenet in bezit, en lanceert dus een bod op de aandelen die het nog niet in handen heeft, zodat het Telenet van de beurs kan halen. Het gaat om een bod in cash van 22 euro, 59 procent meer dan de slotkoers van woensdag.

De handel in het aandeel van Telenet werd donderdag geschorst na een plotse koersopstoot van 10 procent en hoge handelvolumes. De beurstoezichthouder FSMA onderzoekt de zaak.

(later meer.)