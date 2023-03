Onderwijsvakbonden: “Nieuwe maatregelen van minister Weyts creëren vertrouwenscrisis”

De onderwijsvakbonden vinden het “onbegrijpelijk” dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdag maatregelen heeft voorgesteld om het lerarentekort aan te pakken, voor de start van de onderhandelingen over het lerarendecreet. Ze spreken over een “vertrouwenscrisis” en eisen “dat de minister eerst onderhandelingen voert voor verder maatregelen op het onderwijsveld af te vuren”.

Minister Weyts kondigde dinsdag aan dat er meer mogelijkheden komen voor “gastleraren”, dat bedrijven werknemers zullen kunnen uitsturen naar het onderwijs en nieuwe leerkrachten die als zij-instromers beginnen, sneller rechten zullen kunnen opbouwen. Maar die communicatie viel niet in goede aarde bij de onderwijsvakbonden. “Voor het onderwijsveld lijken dit voldongen maatregelen. Dat leidt tot onrust in het werkveld”, klinkt het.

De onderwijsvakbonden willen naar eigen zeggen geen maatregelen die een “zijdelings effect” hebben of de werkomstandigheden van leraren “systematisch zwaarder belasten”. Ook moeten de maatregelen “evenwichtig toepasbaar zijn in alle niveaus waar het lerarentekort zich manifesteert”. “Het lerarentekort is een feit en de onderwijsvakbonden vinden bijkomende maatregelen nodig. Het is aan de minister om de juiste ruimte, respect en rust te creëren voor die onderhandelingen”, stellen ze.

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen uitte eerder zijn ongenoegen over Weyts’ aankondiging. Volgens de onderwijskoepel bieden de maatregelen “geen echte oplossingen voor het lerarentekort” en gaat het om “gerommel in de marge”. “En dat terwijl de tekorten blijven toenemen”, klinkt het. De koepel pleit daarom voor “structurele maatregelen” en wijst onder meer op “betere aanvangsbegeleiding”, “meer jobzekerheid voor starters” en “een flexibele schoolorganisatie die leraren op hun sterktes en interesses uitspeelt”.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt ook dat de maatregelen twee jaar zullen gelden. “Aangezien het lerarentekort dan zeker nog niet opgelost zal zijn, betekent dat dat onze scholen en hun besturen alweer te maken zullen hebben met wijzigende regelgeving”, benadrukt de koepel.