Alpecin-Deceuninck trekt de kaart van Jasper Philipsen in Classic Brugge - De Panne

Jasper Philipsen is met twee ritzeges teruggekeerd uit Tirreno-Adriatico. In Milaan-Sanremo, waar Alpecin-Deceuninck aan het feest was met Mathieu van der Poel, werd de sprinter 15e. De 25-jarige Philipsen start woensdag in Brugge-De Panne als kopman van de ploeg. Jonas Rickaert is eveneens opnieuw van de partij na de Bredene-Koksijde Classic.

“Jonas Rickaert reed zijn eerste koers van het seizoen uit en ondervond daarna geen reactie meer”, vertelde sportdirecteur Frederik Willems. “Hij zal dus starten in Brugge en hopelijk is hij nu vertrokken voor de rest van het seizoen na zijn operaties en de bijhorende lange revalidatie.”

De diverse weerapps worden fel geraadpleegd. De kans dat het door de wind tot waaiers komt in de Moeren is groot. “Het ziet er zo naar uit. Ofwel maak je de koers, ofwel zit je in het tegenoffensief als ploeg. Diverse teams hebben er echter baat bij dat het tot een groepssprint komt. De windrichting die woensdag verwacht wordt, speelt zeker in het voordeel om waaiers te trekken. Maar we bekijken dat best de dag zelf. Met Jasper Philipsen hebben wij alvast een rappe man mee, mocht het tot een spurt komen. Hij heeft dit seizoen al laten zien dat hij klaar is voor de Vlaamse voorjaarskoersen”, verduidelijkte Willems.