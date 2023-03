Toma Nikiforov geeft met enkelblessure forfait voor Grand Slam Antalya

Judoka Toma Nikiforov (IJF 9) neemt niet deel aan de Grand Slam in Antalya (31 maart-2 april), de generale repetitie voor het WK in Doha (7-13 mei). De 30-jarige Brusselaar heeft zich geblesseerd aan zijn rechterenkel op het einde van een stage in Brazilië. Hij zal dus niet in actie komen in de categorie tot 100 kg in de Turkse badplaats.

“Iemand is op zijn been gevallen en een ligament in zijn rechterenkel is verrekt”, vertelde Damiano Martinuzzi, elitecoach bij Judo Vlaanderen en trainer van Nikiforov, aan Belga. “Deze dingen gebeuren. Het is niet al te ernstig, maar we willen echt een scheur vermijden. Tussen het WK en de Grand Slam in Antalya is de keuze snel gemaakt. En we willen absoluut prioriteit geven aan de voorbereidingsstage in Japan.”

Nikiforov, de Europese kampioen van 2018 en 2021, gaat met de Belgische ploeg van 6 tot 20 april op stage in Japan. “Het is een heel belangrijke stage, waar we alleen zullen kampen tegen de Japanners en misschien enkele buitenlandse judoka’s”, vervolgde Martinuzzi. “Bij onze terugkeer zullen we ons nog twee dagen voorbereiden in ons centrum in Wilrijk, waar we aan heel specifieke dingen zullen werken, zoals snelheid. Daarna is het tijd voor het WK.”

Negen Belgen zijn ingeschreven voor de Grand Slam in Antalya: Loïs Petit (-48 kg), Charline Van Snick (-52), Amber Ryheul (-52 ), Mina Libeer (-57), kg); Jorre Verstraeten (- 60 kg), Abdul Malik Umayev (-73), Matthias Casse (- 81 kg), Sami Chouchi (- 90 kg) en Karel Foubert (-90).