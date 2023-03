Familie gedode Massimo De Luca vecht vijf jaar cel voor cassatie aan

LEES OOK. Andreo Carollo krijgt vijf jaar cel voor doden van Massimo De Luca

Een grote verrassing hoeft het manoeuvre van de familie niet te zijn. Meermaals schopten ze in Tongeren keet tijdens het proces. Met niets minder dan een veroordeling tot moord zouden ze genoegen nemen. Het was op in juni 2020 dat Andreo Carollo langs de Oude Baan in Maasmechelen met twee messteken Massimo De Luca doodstak. De jury oordeelde dat er sprake van uitlokking was omdat het slachtoffer en zijn familie de dader meermaals bedreigd hebben. Frank Scheerlinck, advocaat voor vader Luigi De Luca, stelt zich vragen bij de motivering van de jury. Hij hekelt tegenstrijdigheden in het arrest inzake de uitlokking en het feit dat Carollo kon vluchten zoals elders wel wordt aangehaald. Wordt dus nog vervolgd.