PXL-Studenten maken nieuwe woorden met Rick de Leeuw

In zijn rubriek ‘Het Ontbreekwoord’ op Radio 1 gaat Rick de Leeuw elke week op zoek naar woorden die nog niet bestaan. De studenten Communicatie van Hogeschool PXL gingen op vrijdag 16 maart samen met hem op zoek naar zo’n woorden. Ze krijgen een exclusieve les over creativiteit en taal en kwamen tot zeven ontbreekwoorden. Het woord ‘annuluk’ werd unaniem als nieuw woord toegevoegd aan de Nederlandse woordenlijst.

Taal is een belangrijk wapen voor de studenten Communicatie. In hun opleiding leren ze om goede teksten te schrijven. Dat wordt ook gevraagd door het werkveld. En dat bracht opleidingshoofd Herve Van de Weyer op het idee om Rick de Leeuw te vragen voor een eenmalige les. “De Nederlandse taal is een mooie taal. Je kan er echt creatief mee aan de slag. En dat is wat we de studenten willen tonen“, aldus Van de Weyer. “Je hoeft niet altijd een Engelstalig woord te gebruiken. Ga gewoon op zoek naar een Nederlands woord. De rubriek van Rick de Leeuw op Radio 1 is een toonbeeld van hoe je creatief met taal kan zijn.”

In de workshop ging Rick de Leeuw in op creativiteit met taal. Rick de Leeuw weet waarover hij spreekt. Als zanger en songschrijver van de Tröckener Kecks schreef hij pareltjes als “Met Hart en Ziel” of “Nu of Nooit” toonde hij zijn taalvirtuositeit. Ook het onnavolgbare “Zou Je Niettegenstaande De Recente Gebeurtenissen Toch Nog Een Verblijf Op Amoureus Gebied In Overweging Willen Nemen Alsjeblieft' klinkt vandaag nog altijd fris en opwindend. De teksten van Rick de Leeuw zijn om van te smullen.

Disflits

“Wij willen onze studenten aan de slag zetten om zelf creatief aan de slag te gaan met taal”, gaat Van de Weyer verder. “Daarom heeft Rick de Leeuw onze studenten aan het werk gezet én gingen ze zelf op zoek naar ontbreekwoorden. We zijn blij met het resultaat en we hopen uiteraard dat de studenten de Nederlandse taal nu nog meer gaan omarmen.”

Tijdens de sessie bedachten de studenten het ontbreekwoord 'annuluk'. “Dat is het gelukzalige moment als een afspraak op het laatste moment wordt geannuleerd en je vrij moment krijgt”, legt Van de Weyer uit.De studenten kwamen ook nog op de proppen met 'disflits', 'zwaamte', ‘ouderditie’, ‘borrelbericht’, ‘slikstop’ en ‘smikken’. “Opvallend is dat studenten veel plezier hadden om creatief met taal aan de slag te gaan. Dat is iets wat ChatGPT nog altijd niet kan”, besluit het opleidingshoofd.