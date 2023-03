Genkse meisjes naar dansschool in New York: “Als je er nog maar zucht, vlieg je al uit de les”

Dansschool Bounce uit Genk reist deze zomer met twaalf dansers naar New York. Ze gaan er danslessen volgen in één van de bekendste dansscholen. “Een hele uitdaging, want het niveau ligt er enorm hoog”, klinkt het.

De dansschool op Times Square levert dansers aan het befaamde Broadway Theatre. “Voor elke danser is New York een droom die onbereikbaar lijkt. De top van de danswereld verzamelt zich er en er worden ontzettend veel dansstijlen beoefend. Onze leerlingen dromen ervan om er ooit eens naartoe te gaan. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat we kunnen helpen om hun droom te vervullen”, zegt Lotte Trippaers (37), hoofdcoach van de dansschool. “De leerlingen reageerden erg emotioneel toen we hen het goede nieuws vertelden. De reis was namelijk drie jaar geleden al gepland, maar corona gooide toen roet in het eten. Het feit dat we nu echt kunnen gaan, zorgde voor traantjes van geluk.”

Kostprijs

Een reis naar New York is natuurlijk niet goedkoop. Daarom organiseerden de leerlingen al heel wat evenementen. “De dansers staken meteen de handen uit de mouwen en namen zelf het initiatief om geld in te zamelen. Ze organiseerden al een wafelverkoop, een pasta-avond en een kienavond. In de nabije toekomst houden ze ook nog een carwash”, zegt Trippaers. “Door al die inzamelacties zal de reis zo goed als gratis zijn.”

© Raymond Lemmens

Grote uitdaging

“De leerlingen staan voor een hele uitdaging. Het niveau van het dansen ligt er heel hoog. De lessen zijn veel intensiever en moeilijker. Je leert er choreografieën op een week tijd waar wij normaal gezien een maand voor nodig hebben. Bovendien zijn ze er veel strenger. Als je er zucht, vlieg je al de les uit. Het is dus aan onze dansers om zich te bewijzen en veel discipline te tonen. Ze hebben er hoe dan ook ontzettend veel zin in”, vertelt Trippaers.