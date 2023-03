Freedom (21) ‘kocht’ zijn gestolen fiets terug via Facebook: “Ik wist meteen dat het de mijne was”

Freedom Agyemang (21) uit Antwerpen zette enkele weken geleden – zoals iedere avond –zijn elektrische plooifiets in de inkomhal van het appartement waar hij woont. “De volgende ochtend wou ik gaan werken, maar toen ik beneden kwam, zag ik dat mijn fiets er niet meer stond. De rest van de week checkte ik Facebook Marketplace omdat ik daar misschien de gestolen fiets zou terugvinden.”

Exact een week later had Agyemang prijs. “Ik wist meteen dat het de mijne was omdat er al bepaalde krassen opstaan. Ook het slot was herkenbaar, want dat was een ander dan het originele slot: ik had dat zelf verwisseld.”

De fotograaf zag wel dat er al bepaalde delen van zijn fiets waren verwijderd. De dynamo en andere elektrische onderdelen ontbraken. Op die manier was de fiets niet langer een elektrische fiets. Freedom Agyemang: “De omschrijving op Marketplace was: ‘Heel mooi peloi fites werek goed super allas goed inorden tikoop antwerpen.’ (sic) Agyemang besloot actie te ondernemen. “Ik bracht een bod uit: tachtig euro. De verkoper accepteerde het meteen. Toen ik hem vroeg waar en wanneer ik de fiets kon ophalen, stelde hij meteen de dag erop voor.”

© Lovro Kranjcevic

“Die avond belde ik de politie om hen er van op te hoogte te brengen dat ik mijn fiets zou gaan ophalen bij de fietsendief”, vertelt Freedom. De volgende dag ging hij naar de dief toe. De politie was op dat moment al ingelicht over de locatie. “We belden aan bij de dief: die durfde niets te doen tegen mij omdat er agenten naast me stonden. Toen kon ik mijn fiets weer meenemen naar huis.”

Geen elektrische fiets meer

Op het Facebookprofiel van de dief zag Agyemang dat die nog veel andere fietsen te koop aanbood. “Die had hij waarschijnlijk ook gestolen”, vermoedt hij. “Ik ben blij dat ik mijn fiets terug heb, maar gebruik hem nu veel minder omdat het geen elektrische fiets meer is aangezien de belangrijke onderdelen ontbreken.”

Zowel de lokale Antwerpse politie als de federale politie kunnen geen exacte cijfers geven over hoe vaak gestolen spullen online terug te vinden zijn. Wouter Bruyns, perswoordvoerder van de Antwerpse politie, zegt dat het af en toe gebeurt dat gestolen goederen online opduiken. “Het gebeurt helaas niet vaak. Wanneer mensen aangifte doen van gestolen spullen, helpen wij hen natuurlijk. Als ze zelf online op zoek gaan naar hun waar, en dat vinden, zeggen ze dat niet altijd tegen ons. Dat maakt het moeilijk om echt een zicht te hebben op cijfers.”