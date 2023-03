Tsar B is de artiestennaam van de Gentse Justine Bourgeus, in een ver verleden nog violiste bij School is Cool — © RR

Sommige titels dekken perfect de lading. Neem nu To the Stars van Tsar B, de artiestennaam van de Gentse Justine Bourgeus, in een ver verleden nog violiste bij School is Cool. Gemaakt met de blik op de ruimte, opgedragen aan ’s lands trots Dirk Frimout. Maar vooral: een ticketje naar intergalactische faam.