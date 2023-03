Audi gaat nu ook vergroenen ín de wagen dankzij de ‘car plant’

De car plant komt er naar aanleiding van een onderzoek dat Audi België liet uitvoeren onder 2.000 Belgen. Daaruit blijkt dat 43 procent van de bestuurders onder de 34 jaar wel wat voelt voor een beetje natuur in de auto.

Audi ontwikkelde daarop in samenwerking met de bekende Belgische bloemenkunstenaar de car plant. De vier Audi-ringen op het dashboard vormen de basis van het design op het dashboard. In de laatste ring kan het - uit gerecycleerd petg-materiaal vervaardige - potje worden geplaatst op een antislip mat. Bestuurders zijn vrij om een plantje te kiezen om hun wagen op te fleuren.

Klinkt als een vroege 1 april-grap? Dat is niet het geval, verzekert woordvoerster Sofie Luckx. “Een wagen is net zoals een huiskamer en daar hoort ook de inrichting bij. Met de expertise van Daniel Ost zijn we erin geslaagd de natuur naar binnen te brengen in een auto. De car plant is een primeur in de auto-industrie.”

© Audi