Fan van belle époque? De inboedel van het iconische hotel Métropole wordt geveild

Binnenkort kunt u een stukje van het weelderige interieur van Hotel Métropole kopen. Het veilinghuis Drouot houdt op 30 maart een openbare veiling van de inboedel van het voormalige vijfsterrenhotel aan het Brusselse De Brouckèreplein. Dat meldt Bruzz. Kroonluchters, stoelen, barmeubels, opgezette pauwen, portiersjassen en -petten, een vleugelpiano: allemaal gaan ze onder de hamer.

Het gebouw in belle-époquestijl, in 1895 gebouwd door de brouwersfamilie Wielemans-Ceupens, herbergde een van de meest vermaarde hotels van Brussel. Onder meer Jacques Brel en Toots Thielemans waren vaste gasten van het hotel-restaurant.

In april 2020 deed de directie van het hotel, toen eigendom van de familie Bervoets, de boeken dicht: de coronacrisis, de heraanleg van het De Brouckèreplein en de aanslagen in Brussel deden de cijfers in rood gaan. In februari 2022 sloot ook het café-restaurant de deuren.

In december vorig jaar kocht het investeringsfonds Lone Star Fundzal Hôtel Métropole. Dat fonds wil het hotel, na een grondige renovatie, heropenen in 2025.

Hou jij van belle époque en wil je genieten van een unieke kans om een stukje Métropole in je inrichting te integreren? De veiling start op 30 maart. De geveilde waren zijn zoals gezegd zeer uiteenlopend: van een volledige receptietoog tot vitrinekasten en zetels tot opgezette pauwen, portierspetjes en kamersleutels. Een greep uit het aanbod:

Het receptiemeubel van het hotel (in totaal 16,95 meter lang), dat bestaat uit verschillende delen. Geschatte prijs ligt tussen 4000 en 6000 euro — © Drouot

Yamaha-piano uit de bar ‘Le 31’. Geschatte prijs tussen de 5000 en 10000 euro — © Drouot

Opgezette pauwen uit de Indische tuin. Geschatte waarde voor één stuk ligt tussen 1000 en 2000 euro — © Drouot

Een paar fauteuils, waarvan eentje (afgebeeld) met verstelbare rugleuning. Geschatte prijs voor beide tussen 400 en 600 euro — © Drouot

Spiegel van verguld hout, afmetingen 210 op 120 centimeter. Prijs wordt geschat tussen 1500 en 3000 euro — © Druout