Simon ‘man in vorm’ Peeters wil bevestigen met Haasrode Leuven, maar is op zijn hoede voor een gewond Aalst: “We moeten de kwaliteit van onze opslagen toch nog eens herbekijken”

Dankzij de 3-1-zege tegen Menen kan Haasrode Leuven terug voorzichtig naar boven kijken in deze Champion Play-off. Na twee nederlagen smaakt een overwinning sowieso al iets zoeter dan normaal, maar wat vooral van belang is: de kloof met de derde plaats blijft slechts drie punten.

“Het gat met Gent is inderdaad klein, maar we mogen daar niet te veel naar kijken”, reageert Simon Peeters voorzichtig. “Niet vergeten dat we na die opdoffer tegen Gent met onze rug tegen de muur stonden. De zege tegen Menen was in vele opzichten dus best wel cruciaal. We ademen terug, ook al was het echt wel puffen in de Sportoase (lacht).”

Zwart beest

Tegen Menen werd wel duidelijk dat Peeters terug zijn topvorm benadert van begin dit seizoen. Als man van de wedstrijd met 18 punten (mede-topscorer met aanvoerder Hendrik Tuerlinckx), 2 killblocks en 69 procent aan positieve recepties kan je als hoekspeler natuurlijk wel thuiskomen. “Eindelijk ben ik van die onzekerheid in receptie verlost. De naweeën van die bovenbeenblessure frustreerden enorm, vooral omdat ik mij na de zomer met de Red Dragons zowel fysiek als mentaal ijzersterk voelde. Ik ben nu terug op datzelfde punt aan het komen, dus ja, het was genieten.”

Al mogen ze bij VHL zeker niet blind zijn voor de werkpunten, want wie 18 opslagfouten maakt en slechts 2 aces scoort, weet wat er moet veranderen.

“Misschien was dit wel een nadeel van onze eerste wedstrijd in de Sportoase. In zo’n grote zaal worden er een pak meer ballen teruggehaald, maar onze kwaliteit van opslagen moeten we toch nog eens herbekijken. Zeker omdat we in Aalst opnieuw voor de drie punten willen gaan”, aldus nog Peeters.

Als de logica wordt gerespecteerd en Roeselare wint van Gent, terwijl Maaseik hetzelfde doet tegen Menen, dan zou een 0-3 of 1-3 in Aalst wel eens nieuwe impulsen kunnen geven. Of anders gezegd: dan lijkt de vierde plaats, met zekerheid over Europees volleybal, zo goed als binnen en staat VHL terug op gelijke hoogte van Gent. Bovendien is Aalst, ondanks de inbreng van coach Christophe Achten, nog steeds op zoek naar de eerste zege in deze play-offs.

“Dat maakt Aalst juist zo gevaarlijk, want het zal vooral die nul punten van de tabel willen vegen. Met onze ex-ploegmaat Seppe Baetens op de libero is Aalst toch een pak stabieler. En als hun opposite Robin Overbeeke in vorm is, dan zullen we onze tenen mogen uitkuisen. Niet vergeten dat Aalst vorig seizoen ons zwarte beest was. Kortom, we zijn op onze hoede”, besluit Peeters.