Waanzin: honderden mensen verzamelen aan restaurant waar Messi eet, voetballer kan amper naar zijn auto wandelen

Lionel Messi is in zijn thuisland Argentinië een echte God. Dat blijkt nog maar eens uit beelden die maandagavond gemaakt zijn aan het restaurant waar hij een hapje wilde eten. Het nieuws dat de ster ginder was, verspreidde zich in een mum van tijd. Honderden fans kwamen samen om een glimp op te vangen van hun grote idool. De PSG-speler kwam na zijn diner naar buiten, maar geraakte amper tot bij zijn wagen door de drukte.