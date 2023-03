Remco Evenepoel verwacht oorlog tussen de favorieten, maar: “Als ik win, zal het niet in de regenboogkleuren zijn”

De aankomst van de tweede etappe van de Ronde van Catalonië ligt op 2000 meter hoogte in Vallter na 15,1 kilometer klimmen aan 6,7 procent. “Het wordt oorlog”, voorspelt Remco Evenepoel. Een eerste winnaarsfoto in zijn regenboogtrui zit er sowieso niet in, want de wereldkampioen start in de jongerentrui.

Remco Evenepoel aast op een juichfoto in zijn regenboogtrui, maar daar greep hij vooralsnog naast. Hij won met zijn ploeg de ploegentijdrit in de UAE Tour, maar toen droeg hij zijn trui niet. Voorts werd hij dit seizoen drie keer tweede, gisteren nog achter Primoz Roglic, en won hij het eindklassement van de UAE Tour, opnieuw zonder juichfoto aan de finish dus.

En ook vandaag zal daar geen verandering in komen. Evenepoel verscheen nog in regenboogkleuren aan de start, maar onder dat jasje met lange mouwen droeg hij de jongerentrui van de Ronde van het Catalonië. “Ik profiteer ervan om de eerste kilometers nog even in de regenboogkleuren te rijden, maar daaronder heb ik mijn jongerentrui aan. Ik moet die dragen. Mocht ik winnen, zal het dus zonder regenboogtrui zijn”, lachte Evenepoel.

Met zijn tweede plaats in een lastige sprint achter Primoz Roglic tankte Evenepoel vertrouwen. Ook zijn ploegmaats, want ze slaagden erin om hun kopman voor de verraderlijke slotkilometers naar voor de loodsen.

“De ploeg heeft gisteren veel vertrouwen getankt en we zijn klaar voor vandaag”, aldus de kopman van Soudal-Quick Step, die geen schrik heeft van de aankomst op 2000 meter hoogte. “Ik heb op Tenerife op hoogte gezeten. Ik heb er niet specifiek op gewerkt, maar ik heb daar wel wat oefeningen gedaan die me zullen helpen.”

“Het is moeilijk om de koers te voorspellen met dit sterk veld, alles is mogelijk. De hoogte zal sowieso doorwegen, maar de aanloop is vrij steil en lastig. De koers kan al vroeg opengebroken worden, maar ik denk dat de verschillen toch boven gemaakt zullen worden. Het wordt geen etappe waarin er naar elkaar gekeken zal worden, want dit is de lastigste rit van allemaal. Ik verwacht oorlog.”

Adam Yates (UAE) kwam in de eerste etappe ten val en verloor 10’45”, maar stond vandaag toch aan de start.