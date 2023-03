Italiaanse veteraan begint aan het seizoen in Coppi & Bartali

De 40-jarige Italiaan Domenico Pozzovivo begint vandaag aan zijn seizoen in de vierdaagse rittenwedstrijd Coppi & Bartali. Voor de klassementsrenner leek het einde van de carrière nabij maar Israël - Premier Tech bood hem alsnog een contract aan.

Pozzovivo werd vorig jaar nog opgevist door Intermarché - Wanty - Gobert en realiseerde al bij al een nog meer dan behoorlijk seizoen met onder meer een achtste plaats in het eindklassement van de Ronde van Italië. Maar ook bij het Belgische team was er voor dit jaar geen plaats meer voor de Italiaan.

“Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat mijn carrière voorbij was maar ik weigerde de hoop op te geven”, vertelde Pozzovivo via de sociale media van zijn team. “Ik heb nooit langer moeten wachten op mijn eerste wedstrijd van het seizoen als nu maar ik ben gemotiveerder dan nooit. Ja, ik ga meestrijden voor het algemeen klassement. Wat is het nut van wedstrijden als je jezelf geen doelen vooropstelt?”