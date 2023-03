Politieagent schiet patiënt neer in psychiatrisch ziekenhuis in Ukkel

In het psychiatrisch ziekenhuis in het Brusselse Ukkel heeft een politieagent een patiënt neergeschoten. Dat bevestigt een woordvoerder van de politiezone. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde dinsdag rond 10.30 uur in het psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy gelegen aan de Jacques Pasturlaan in Ukkel. De omstandigheden van het schietincident worden nog onderzocht, maar feit is dat er op een bepaald moment tumult ontstond en een politieagent daarbij een wapen trok en schoot.

Volgens een politiewoordvoerder had de patiënt “een object” in de hand waarmee de politieagent bedreigd werd. De patiënt raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.