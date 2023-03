Vijf Limburgse Delhaizewinkels opnieuw dicht volgend weekend, filiaal in Sint-Truiden sluit meteen

In Limburg leverde dat al meteen gesloten deuren op in de winkel van Sint-Truiden. “We informeren nu in de vijf Limburgse Delhaizes die onder de vlag van de hoofdzetel varen het personeel over de situatie”, vertelt Carine Meuwis (BBTK). “Met de drie bonden zijn we, in overleg met het personeel, tot een afspraak gekomen om de Delhaizes opnieuw tijdens het weekend dicht te houden. Dat zal in de 5 Limburgse winkels, in Hasselt, Genk, Pelt, Houthalen en Sint-Truiden zo zijn. Als er spontaan nog ergens andere dingen gebeuren, zal dat misschien na de informanten gebeuren.”

© Chris Nelis