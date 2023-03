Lotto Dstny rekent op sprinter Caleb Ewan in Classic Brugge - De Panne

Na 2020 is Caleb Ewan woensdag toe aan zijn tweede Classic Brugge-De Panne. Bij zijn eerste passage, de wedstrijd werd toen door de coronapandemie op 21 oktober gereden in barre weersomstandigheden, reed de Australiër net als het overgrote deel van het peloton de wedstrijd niet uit. Ook voor de komende editie wordt veel wind en regen verwacht. Dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat het geen massasprint wordt. Al hoopt de 28-jarige Australiër natuurlijk wel op dat scenario.

Ewan veegde in zijn derde koers van het seizoen, de Schwalbe Classic van 14 januari in Australië, al meteen de nul vanachter zijn naam. Tijdens de openingsrit van de UAE Tour moest Ewan enkel Tim Merlier laten voorgaan. In de GP Jean-Pierre Monseré werd de sprinter van Lotto Dstny eerst als winnaar uitgeroepen, maar na het bekijken van de finishfoto moest hij genoegen nemen met de dichtste ereplaats. In Milaan-Sanremo werd Ewan 16e.

“Onze spurter heeft in Milaan-Sanremo getoond dat hij over een goed vormpeil beschikt”, stelt sportdirecteur Nikolas Maes. “Ook al kan je die wedstrijd niet vergelijken met wat woensdag in West-Vlaanderen te wachten staat. Voor wat wellicht een waaierkoers wordt, hebben we een team van hardrijders geselecteerd waarmee we zeker ons mannetje kunnen staan. Er wordt regen en veel wind voorspeld, dus maken we ons op voor een lastige editie.”

“Ik verwacht een hevige strijd in de Moeren, maar ook op andere stukken op het lokaal circuit kan het scheuren. Het eerste doel is om Ewan zo goed mogelijk te ondersteunen richting de finale. Wij kunnen spijtig genoeg niet rekenen op Jacopo Guarnieri, die ziek is. Zijn plaats wordt ingenomen door Sébastien Grignard. In tegenstelling tot de Bredene-Koksijde Classic zullen wij nu geen vragende partij zijn wat betreft het trekken van waaiers”, besluit Maes.