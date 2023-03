Pokémon neemt na 23 seizoenen afscheid van Ash en Pikachu: dit zijn hun vervangers

The Pokémon Company heeft vrijdag de vervangers van trainer Ash Ketchum en Pikachu bekendgemaakt. Trainer Friede en zijn Pokémon Captain Pikachu zullen in het nieuwe seizoen van de serie te zien zijn.

Captain Pikachu lijkt op de Pikachu die fans al 23 seizoenen kennen. Het enige verschil is dat hij een pilotenpet op heeft. Zijn trainer Friede lijkt ook iets met luchtvaart te maken hebben, omdat hij een pilotenbril op heeft. Ze zullen zich aansluiten bij hoofdpersonages Liko en Roy die al eerder aangekondigd zijn. Het nieuwe seizoen speelt zich af in de wereld van Pokémon games Scarlet en Violet.

“Naarmate de Pokémon-wereld zich verder uitbreidt, kunnen fans een nieuwe reis van actie, avontuur en vriendschap beginnen door de ogen van unieke personages zoals Friede en Captain Pikachu”, zegt The Pokémon Company. ”Al 27 jaar staat Pikachu synoniem voor de Pokémon-franchise en we kijken ernaar uit om te zien dat deze geliefde Pokémon een belangrijke rol blijft spelen in de animatieserie en een icoon voor het merk blijft.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ash en Pikachu

The Pokémon Company maakte in december al bekend dat Ash en Pikachu in het nieuwe seizoen van Pokémon niet meer te zien zijn. In 2019 kwam het hoogtepunt voor de trainer: toen won hij de Pokémon League. Hier droomde hij al sinds het eerste seizoen van. Begin dit jaar werd het laatste seizoen met Ash en Pikachu uitgezonden, waarin er werd gekeken naar de toekomst van Ash.