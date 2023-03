Biniam Girmay verkent E3 Saxo Bank Classic met snelle oude bekende

Greipel achteraan, in het zwart met witte helm. — © Hugo Coorevits

De blik van het peloton is volop op de E3 Saxo Bank Classic gericht. Movistar en Intermarché-Circus-Wanty trokken erop uit om het parcours te gaan verkennen van de kasseiklassieker van vrijdag. Biniam Girmay werd er vorig jaar bij zijn debuut meteen vijfde. Vandaag kreeg hij het gezelschap van een oude bekende met snelle benen: de Duitse topsprinter André Greipel.

Intermarché-Circus-Wanty trok er vanmorgen op uit met Biniam Girmay, Aimé De Gendt en Madis Mihkels. Maar ook André Greipel pikte mee aan, achteraan rijdend in het zwart met witte helm. De Duitse spurtbom zwaaide in 2021 af als actief renner, maar zit sindsdien niet stil.

Naast investeerder en uithangbord bij Classified, het nieuwe Belgische schakelsysteem, werkt Greipel ook als vertegenwoordiger in het peloton voor Uvex, de Duitse fabrikant van fietshelmen en -brillen waarmee Intermarché-Circus-Wanty samenwerkt.

Greipel reed de E3 Saxo Bank Classic zelf drie keer en finishte één keer: in 2021 werd hij 51ste.

© Hugo Coorevits

Movistar-renner Ivan Garcia Cortina was alleen op pad, zonder volgwagen. “Er staat veel wind, het gaat voortdurend op en af. Ik ga ook de bochten in de laatste kilometers gaan bekijken”, zei Cortina aan de Stationsberg in Etikhove.

© Hugo Coorevits

Ook een gemengd trainingsgroepje met Brent Van Moer passeerde op de Stationsberg.