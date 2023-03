Gerben Thijssen is speerpunt bij Intermarché-Circus-Wanty in Classic Brugge - De Panne

Bij Intermarché-Circus-Wanty hebben ze Gerben Thijssen achter de hand als het tot een groepssprint komt in de Classic Brugge - De Panne. De 24-jarige Limburger liet in de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene-Koksijde Classic al zien dat hij het hele pak achter zich kan houden. Thijssen kan terugvallen op een sterke ploeg, waarin ook nog mannen zitten als Niccolo Bonifazio, Adrien Petit, Baptiste Planckaert en Laurenz Rex.

“Ik denk dat ik geen geheim verklap als ik stel dat we alles op Gerben Thijssen zullen zetten wanneer het tot een spurt komt”, stelt sportdirecteur Pieter Vanspeybrouck. “Is er woensdag veel wind en regen, dan denk ik niet dat we met een voltallig peloton naar De Panne afzakken. Het zou in de Moeren nog eens kunnen spoken zoals in de goede oude dagen. Natuurlijk zijn er wel meerdere ploegen die het willen laten uitdraaien op een groepssprint. De laatste passage op de Moeren is op een handvol kilometers van de finish. Spat het peloton daar nog eens uiteen, dan zal de winnaar wel in de eerste waaier zitten.”

Het zal er opnieuw van bij de start heel nerveus aan toe gaan. “Dat zal dit jaar inderdaad niet anders zijn. Na de start zijn er ook enkele stukken waar de wind vrij spel heeft en waar de boel uiteen kan geranseld worden. Het komt erop aan heel de dag attent vooraan te koersen. Dat brengt sowieso nervositeit met zich mee en het gevaar op valpartijen is dan reëel. Je kan je echter niet veroorloven een snippermoment te nemen”, vervolgt Vanspeybrouck.

Gerben Thijssen heeft nu al twee zeges in West-Vlaanderen. Daar kan woensdag een derde aan toegevoegd worden. “De factor gelukt speelt ook mee. Je mag geen pech kennen op een slecht moment. Gerben Thijssen is top voor woensdag. Hij liet in Bredene-Koksijde alvast zien dat hij heel sterk en snel is. Dat geeft vertrouwen”, besluit Vanspeybrouck.