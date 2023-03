Ex-winnaar ‘Mijn restaurant’ Claudio Dell’Anno is nu geprezen kok in Amerika

De licht ontvlambare ex-winnaar van ‘Mijn restaurant’ Claudio Dell’Anno is vandaag kok in San Francisco (VS). Dat schrijft Dag Allemaal deze week.

In 2009 liep op VTM het tweede seizoen van ‘Mijn restaurant’. Daarin namen de steden Diest, Kortrijk, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Turnhout het tegen elkaar op. Kortrijk won met zijn flamboyante kok Claudio Dell’Anno en zijn toenmalige vriendin Gaëlle.

Claudio was vooral spraakmakend voor de manier waarop hij met zijn personeel omging. Hij ontsloeg medewerkers voor het oog van de camera. Maar hij won wel de wedstrijd en op het overwinningsfeest stond chef topchef Peter Goossens mee op de tafels te dansen.

Na ‘Mijn restaurant’ opende Claudio in Kortrijk zijn eigen restaurant maar dat ging failliet. Daarna opende hij een restaurant in Knokke, ook dat ging failliet. Ook de relatie met Gaëlle liep op de klippen. Zij is intussen getrouwd en kreeg onlangs haar tweede kindje.

Claudio kwam onder andere wegens verkeersovertredingen en sociale fraude een paar keer in aanraking met het gerecht. Hij verloor ook een zaak tegen VTM, waarin hij 150.000 euro achterstallig loon eiste voor z’n deelname aan ‘Mijn restaurant’.

Claudio ging daarna niet in op een aanbod om in New York te gaan koken. Maar volgens Dag Allemaal beleeft Claudio vandaag wel zijn American dream. “Claudio trok met zijn broer Dario naar de VS, waar zijn kookkunsten algauw hoog werden aangeprezen in de pers. Hij was souschef in Bestia en chef-kok in Papilles, beide in L.A. en trok in 2018 naar San Francisco, waar hij ging koken bij het al even gerenommeerde Trestle”, schrijft Dag Allemaal deze week.