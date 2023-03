Remco Evenepoel nu nog wat meer wereldkampioen dankzij gloednieuwe regenboogfiets

Remco Evenepoel is nu nog wat meer duidelijker wereldkampioen dan voorheen. Naast zijn trui is ook zijn gloednieuwe fiets in de regenboogkleuren gelakt. Eerder dit seizoen reed Evenepoel met een witte fiets, voor de Ronde van Catalonië kreeg hij een nieuw exemplaar. Op de bovenbuis van de regenboogfiets staat net als op de witte versie “World Champ” met in Romeinse cijfers het jaartal van zijn wereldtitel 2022 en zijn naam.