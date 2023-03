Studio 100 bevestigt ontslag Plopsa-CEO: “We hopen deze bladzijde nu te kunnen omslaan”

“De samenwerking met CEO Steve Van den Kerkhof werd beëindigd.” Dat heeft Studio 100 zonet laten weten in een persbericht. Daarmee bevestigt het bedrijf de eerdere geruchten van maandagavond. Naast de CEO wordt nog een tweede manager aan de deur gezet. “We hopen dat we deze bladzijde nu kunnen omslaan”, zeggen Gert Verhulst en Hans Bourlon.

“De samenwerking met CEO Steve Van den Kerkhof werd beëindigd. Steve Van den Kerkhof is één van de drijvende krachten geweest achter de mooie groei van Plopsa de afgelopen 23 jaren en daarvoor zijn wij hem erkentelijk”, zo luidt het persbericht dat Studio 100 dinsdagochtend de wereld instuurde.

“In afwachting van de benoeming van een (interim-)CEO, zal Koen Clement, voorzitter van de Raad van Bestuur van Studio 100, per direct de lopende zaken bij Plopsa waarnemen.”

Bladzijde omslaan

“De afgelopen periode stemt ons tot nadenken. We zullen alle nodige maatregelen nemen zodat elke werkomgeving binnen de Studio 100 Groep positief en aangenaam is en blijft”, zo reageren Hans Bourlon en Gert Verhulst in het persbericht. “In het belang van onze medewerkers zullen wij over enige maatregelen in eerste instantie intern communiceren. Samen met het hele Plopsa-team hopen wij deze bladzijde te kunnen omslaan. We gaan enthousiast aan de slag om te doen waar het hart van Plopsa ligt: onze bezoekers een onvergetelijke dag aanbieden in een van onze fantastische parken.”

“Onderzoek afgerond”

Vier weken geleden schetste de zakenkrant De Tijd een vernietigende beeld van de bedrijfscultuur binnen Studio Plopsa. Dertien ex-managers en ex-directeurs vertelden daarna aan het Nieuwsblad hoe CEO Van den Kerkhof een immense werkdruk oplegde aan het personeel. Weken tot 100 uur waren geen uitzondering, en telefoontjes na 22 uur ’s avonds ook niet. Daarnaast werd op een tirannieke, agressieve manier met werknemers omgesprongen.

Na de getuigenissen vroeg Studio 100 topman Hans Bourlon aan advocate Christine Mussche om een onafhankelijk onderzoek op te starten. Dat onderzoek werd vorige week afgerond, en meester Mussche zou vorige week donderdag haar rapport aan Bourlon hebben overhandigd.

“Dit onderzoek werd intussen afgerond en de bevindingen werden overgemaakt aan Studio 100”, zegt Studio 100 nu. “In het belang van alle betrokkenen gaan we niet dieper in op dit onderzoek. We wensen meester Mussche te bedanken voor de deskundigheid waarmee zij dit onderzoek heeft gevoerd.”

Nog tweede ontslag

Volgens het persbericht werd samen met Van den Kerkhof nog een tweede manager ontslagen. In het bericht wordt niet gepreciseerd wie dat is. Volgens onze informatie gaat dat om de rechterhand van Van den Kerkhof, de creatief directeur die sinds de publicatie van de krantenartikelen niet meer in de kantoren van Plopsa te zien was.

“Trots op wat we bereikten”

Steve Van den Kerkhof reageerde zelf al in een Facebook-post: “Ik ben trots over wat we bereikt hebben met Plopsa. Het was de beste rollercoaster van mijn leven voor de afgelopen 23 jaar. Veel dank aan iedereen die me geholpen heeft dit mooie verhaal te creëren.” De pretparkengroep maakte in 2022 maar liefst 115 miljoen euro winst.