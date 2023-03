Moeilijke huizenjacht voor Jennifer Lopez en Ben Affleck: al drie keer besloten ze om een huis toch niet te kopen

Het leek alsof Jennifer Lopez en Ben Affleck eindelijk hun droomhuis hadden gevonden, maar ze kopen het nu toch niet. Het koppel is nu al een jaar op zoek naar een huis.

Lopez en Affleck hebben nu al voor de derde keer in een jaar besloten om een huis toch niet te kopen. Waarom ze ditmaal het huis uiteindelijk niet wilden is niet duidelijk. Het koppel heeft in ieder geval wel veel eisen voor hun huis. Het moet onder meer gaan om een instapklare woning, omdat J-Lo geen zin zou hebben om nog te klussen. Makelaars van J-Lo zouden volgens Amerikaanse media knettergek worden van de zoektocht.

De villa in de wijk Pacific Palisades in Los Angeles heeft acht slaapkamers en elf badkamers. Verder is er ook nog een gamekamer, een grote tuin met een zwembad en een grote haard, een bioscoop en een sportruimte. Het koppel zou daar ruim 60 miljoen euro voor betalen.

Het stel had ook interesse in een ander huis ter waarde van 32 miljoen euro. Deze zou zeven slaapkamers, dertien badkamers en een gastenhuis hebben. Ook dit huis heeft luxe. Zo is er een garage voor zes auto’s, een zwembad, een chique bar, een jacuzzi, een buitenkeuken, een wijnkelder en zelfs een spa.

Affleck heeft zijn landhuis al voor ongeveer 27 miljoen euro verkocht en Lopez heeft haar huis in februari voor 39 miljoen euro te koop gezet. Op dit moment huren ze een landhuis van de Australische miljardair James Packer, terwijl de zoektocht naar hun droomhuis verderzetten.