Op z’n zestiende hing het linkerbeen van Jean Biermans letterlijk aan een zijden draadje. Na een zwaar ongeval met een stadsbus vocht de 48-jarige Alkenaar voor een normaal leven. Met succes, want vandaag hoort hij bij de wereldtop in fietsmarathons. “De dokters zeiden dat ik nooit meer kon sporten, een betere motivatie konden ze me niet geven.”