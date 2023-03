Amateurfotografen van Rebelle maken taboedoorbrekende vrouwenfoto’s’

Hasselt

In het Vrijzinnig Punt kan je nog tot 16 april gaan kijken naar de bijzondere tentoonstelling Vrouw*. Vier dames van Rebbele, een vereniging van vrijgevochten vrouwen, hebben hun seksegenoten op een originele manier gefotografeerd. Vooral de foto’s van Jana Meers zijn taboedoorbrekend. “Waarom moeten we altijd het schoonheidsideaal nastreven”, vraagt ze zich af. “Vrouwen mogen ook oksel- en schaamhaar hebben en dat tonen we dus ook. Zelfs menstruatie mag gezien worden, want dat hoort bij het vrouwzijn.”

Hilde Vanderlinden maakte dan weer een hele reeks zwart-wit foto's van Diepenbeekse vrouwen uit alle rassen en standen, Taly Cloesen toont zwangerschapsstriemen en transgenders en Marleen Gijbels houdt het bij vrouwelijke vormen van vriendschap. Je kan de foto's elke werkdag tijdens de kantooruren gaan bewonderen in de Rodenbachstraat 18. Groepen kunnen ook op andere momenten langskomen na telefonische afspraak op 011/278510.