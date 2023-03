Rijden we binnenkort overal 100 km/u op de snelwegen? Deze aanbevelingen moeten voor meer veiligheid zorgen

Ondanks alle goede voornemens zijn de Vlaamse wegen er vorig jaar weer een stukje onveiliger op geworden. Dat blijkt toch uit de ongevallencijfers. Er vielen iets minder doden maar het aantal ongevallen waarbij fietsers, wandelaars en jonge chauffeurs zwaargewond raakten, steeg. Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid worden vandaag 25 veiligheidsaanbevelingen gedaan. Zo wil men lokale besturen overtuigen om 30 km/u als standaardlimiet in te voeren in de bebouwde kom. Want snelheid is nog te vaak de oorzaak van zware ongevallen.