Meer dan 170 beestjes veilig overgezet in één weekend in Zonhoven

Zonhoven

Veel vrolijk gekwaak afgelopen weekend aan de Molenschansweg in Zonhoven. Tussen de vijvers van het plaatselijke natuurgebied was het al enkele dagen ‘spitsuur’ door de paddentrek. Die wordt dankzij vrijwilligers al enkele jaren in goede banen geleid. De padden volgen de draad en belanden zo in een emmer. Onder die vrijwilligers veel gemotiveerde buurtkinderen. Zij haalden de padden enthousiast uit de emmers en brachten ze vervolgens naar de overkant. “De hele straat werd afgezet zodat ook de kinderen veilig konden helpen,” aldus Kathleen Jeunen. “In totaal werden aan de Molenschansweg alleen al 170 beestjes begeleid.” Ook aan andere Zonhovense straten zorgen vrijwilligers dit jaar weer voor een veilige paddentrek. toro