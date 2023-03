Maurice Broux (80) schrijft boek over Zonhovense volksheld Marcel Hendrickx

Zonhoven

Maurice Broux (80) heeft in zijn leven meer dan veertig boeken geschreven over de lokale geschiedenis van Zonhoven. Het stiekeme koninklijke bezoek aan de gemeente? Het verhaal van dorpsfiguur ‘den hoed’? Opmerkelijke brieven van soldaten? Hij heeft het allemaal zorgvuldig gedocumenteerd en uitgegeven. Nu heeft hij zijn laatste boek klaar over zijn geboortedorp: een boek over de vroegere volksheld en wielrenner Marcel Hendrickx. “Ooit was hij winnaar van de koers Parijs-Brussel. Het was uitzonderlijk dat een Limburger in de jaren veertig zo een succesvolle wielercarrière had. Hij werd in 1948 gevierd al een lokale volksheld. Later opende hij in Genk het café ‘Parijs-Brussel’. De zaak werd dus vernoemd naar zijn legendarische overwinning.”

Maurice gaat nu op schrijverspensioen. “Na meer dan veertig werken is het ook wel goed geweest”, meent hij. Dankzij zijn inzet is een belangrijk deel van de lokale dorpsgeschiedenis nu wel erg goed gedocumenteerd. Het boek over Marcel Hendrickx is te verkrijgen bij de Koninklijke Heemkundekring en het Uitpunt aan het Kerkplein in Zonhoven. toro