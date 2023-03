Kunstschaatsster Loena Hendrickx verdedigt vice-wereldtitel met enkelblessure: “Niet ideaal maar na het seizoen kan dat genezen”

“Ik heb een lichte enkelblessure. Dat is niet ideaal maar na het seizoen kan dat genezen”, zei Hendrickx over de blessure. “Toen ik hier toekwam, zag ik drie Belgische vlaggen op het scherm. Ik ben blij dat ik dankzij mijn resultaat vorig jaar twee andere Belgische meisjes de kans gaf om hier mee te doen.” Behalve Hendrickx nemen ook Nina Pinzarrone en Jade Hovine deel bij de dames.

Vorig jaar zakte Hendrickx ook met een lichte blessure af naar het WK, een liesblessure opgelopen enkele weken voor het WK bij een val op training. Ze sleepte toen knap de vice-wereldtitel in de wacht.

Dit seizoen kon Hendrickx op het EK afgelopen voorjaar haar favorietenrol niet waarmaken, geplaagd door een moeizame voorbereiding – een relatiebreuk, twisties (oefeningen lukken plots niet meer door onder meer twijfels). Hendrickx nam de sportpsychologe Eline Berings in de arm, gewezen topatlete. Hendrickx: “Ik voel me goed. De voorbereiding was een beetje moeilijk mentaal gezien maar de sportpsychologe heeft me enorm geholpen. Voornamelijk adviseerde ze me om weer te genieten van de sport.” Woensdagochtend vindt de korte kür plaats, Loena Hendrickx mag als allerlaatste op het ijs, om 12.42 uur Belgische tijd. Vrijdag volgt de vrije kür.