Nieuwe toeristische gids van de Voerstreek voorgesteld

Voeren

Toerisme Voerstreek heeft de toeristische gids 2023 voorgesteld. Deze kleurrijke gids staat boordevol verrassende tips, weetjes en informatie over de fauna en de flora, de bezienswaardigheden, de speelbossen, de logies, eetgelegenheden enzomeer. “Of je nu van ver komt of je woont vlakbij, de gids is een bron van inspiratie voor een leuke daguitstap of welverdiende vakantie”, zegt diensthoofd Shanti Peerboom-Huynen.

Deze toeristische gids ‘Welkom in de Voerstreek’ biedt ook informatie over de bezienswaardigheden uit de streek en de Euregio. Voeren is een groen hart temidden van de steden Maastricht, Luik en Aken. Naast een logies- en horecalijst vind je in de gids ook nuttige informatie over diensten, medische hulp en andere info. Men kan de gids over Voeren via de onlineshop bestellen of gratis afhalen aan de balie van het bezoekerscentrum van Toerisme Voerstreek, Pley 13, 3798 ’s-Gravenvoeren. Er zijn voor dit jaar 25.000 exemplaren ter beschikking. nm