Straks meer dan duizend foto’s in het straatbeeld in Pelt

Pelt

Met de hulp van veel vrijwilligers kan het fotofestival 'Lens op de Mens' doorgaan. Van 4 juni tot 1 oktober loopt de vierde editie van het tweejaarlijks festival in de Peltse straten. Na het vorige festival (2021 en naar schatting 20.000 bezoekers) was het dankfeestje voor de vrijwilligers door corona in het water gevallen en dat werd zaterdag in Palethe rechtgezet. De vrijwilligers kregen meteen de stand van zaken over de organisatie van de vierde editie. "We hebben de route voorgesteld, en het ruwe programma waarin vooral de gasttentoonstelling van Martin Parr een klepper van jewelste is. Als organisatie zijn we zeer fier dat deze wereldvermaarde fotograaf naar Pelt komt", vertelt Carine Van Gerven, voorzitter van Lens op de Mens. "Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers om ons bij te staan. We gaan verder met het aanbieden van gidsbeurten en zoeken daarom ook mensen die willen meewerken als gids. We zoeken ook hulp voor de invulling van social media, voor het opschroeven van foto's, het regelmatig afwassen van de foto's langs het parcours enzomeer."