Giacomo Nizzolo nog steeds niet inzetbaar, Israel-Premier Tech wil aanvallend koersen in Classic Brugge - De Panne

Sep Vanmarcke liet afgelopen week de Bredene-Koksijde Classic schieten om de zieke Giacomo Nizzolo te vervangen in Milaan-Sanremo. De Italiaan is nog steeds niet topfit en moet ook voor Brugge-De Panne verstek laten gaan. Derek Gee neemt zijn plaats in. Israel-Premier Tech komt zo zonder sprinter naar Brugge.

“Giacomo Nizzolo is in Tirreno-Adriatico ziek geworden. Hij had enkele dagen koorts, waardoor hij zeker niet topfit is. Tay Jones heeft in Danilith-Nokere een kleine blessure opgelopen en is dus ook niet inzetbaar. Daarom zal Derek Gee starten in Brugge”, meldt sportdirecteur Dirk Demol.

De aanloop naar De Panne onderging kleine wijzigingen. De poldervlakte van de Moeren wordt traditioneel de scherprechter. “We doen de Moeren in tegenovergestelde richting aan in vergelijking met vorig jaar”, aldus Demol. “Het wordt woensdag zogezegd een festival voor sprinters. Althans op papier. Ikzelf verwacht geen massasprint, zeker niet gezien de weersverwachtingen. Er komt geen honderd man naar De Panne om te spurten voor de zege. Wij starten dus eigenlijk zonder sprinter met het wegvallen van Nizzolo. We hoeven de sprint niet af te wachten. Meegaan met een vlucht is de boodschap. Sep Vanmarcke heeft zijn focus gelegd op de E3 Harelbeke van vrijdag en ook op Gent-Wevelgem van zondag. Hem verwacht ik dus niet. Ik verwacht dat wij zeer aanvallend gaan rijden, aangezien we geen baat hebben bij een spurt.”