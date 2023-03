Alle ogen gericht op Big Rom: Lukaku scoorde meer voor Rode Duivels dan rest van selectie samen

Vrijdag beginnen de Rode Duivels met een verplaatsing naar Zweden aan de kwalificatiecampagne voor het EK 2024 in Duitsland. Meer dan ooit rekent onze nationale ploeg voor doelpunten op Romelu Lukaku. De 29-jarige spits van Inter heeft zowaar meer interlanddoelpunten gemaakt dan de rest van de selectie samen. Extra opvallend is dat Lukaku al ruim een jaar droog staat voor de nationale ploeg.

De Rode Duivels zijn al bijna acht jaar ongeslagen in EK en WK-kwalificatiewedstrijden. De laatste nederlaag in een kwalificatiewedstrijd dateert van 12 juni 2015. Toen ging België na een blunder van Radja Nainggolan met 1-0 onderuit bij Wales in de kwalificatiecampagne voor het EK 2016. Sindsdien wonnen de Rode Duivels maar liefst veertien EK-kwalificatiewedstrijden op een rij waarvan zeven keer op verplaatsing. Romelu Lukaku stond in die periode zeven keer aan de aftrap in EK-kwalificatiewedstrijden en maakte daarin ook zeven doelpunten. De voorbije zeven jaar scoorde hij in totaal maar liefst 57 keer in 62 interlands. Lukaku is met 68 doelpunten in 104 interlands dan ook met ruime voorsprong topschutter aller tijden voor België. Verbluffende cijfers.

Met zijn 68 interlandgoals doet Lukaku ook beter dan de rest van de huidige selectie van de Rode Duivels samen. Door het internationaal pensioen van Eden Hazard (33 interlandgoals), de niet-selecties van Dries Mertens (21 interlandgoals) en Axel Witsel (12 interlandgoals) en de blessure van Michy Batshuayi (27 interlandgoals) is Kevin De Bruyne op Lukaku na de enige speler in de kern van Domenico Tedesco met dubbele cijfers voor de nationale ploeg. De Bruyne scoorde tot dusver 25 keer voor België. Jan Vertonghen staat met negen interlandgoals zowaar derde in de topschutterstand van de huidige selectie.

Lange droogte

Extra opvallend is dat de laatste interlandgoal van Lukaku al dateert van 7 oktober 2021, bijna anderhalf jaar geleden. Lukaku scoorde toen tegen Frankrijk in de verloren halve finale van de Nations League. Geteisterd door blessures miste hij nadien twaalf van de vijftien interlands. Hij kwam nog drie keer in actie, waarvan twee keer als invaller. Tegen Nederland viel hij al snel geblesseerd uit en op het voorbije WK kreeg hij twee invalbeurten tegen Marokko en Kroatië. Tegen de Kroaten veranderde de inbreng van Lukaku het spelbeeld, maar Big Rom kwam in die wedstrijd op ongelukkige wijze niet tot scoren. Bevrijdt hij zichzelf en de Rode Duivels vrijdagavond in Zweden? De natie rekent alvast op hem.