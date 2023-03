Rode Duivels trainen eerste keer onder bondscoach Domenico Tedesco, die zelf ook een balletje mee trapt

De Rode Duivels zijn in Tubeke met ruim een half uur vertraging aan hun eerste training onder bondscoach Domenico Tedesco begonnen, voorlopig nog zonder Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne . Ook Vertonghen, Debast, Theate, Bakayoko en Trossard ontbraken en trainen individueel. De training was een kwartier toegankelijk voor media, daarna werd achter gesloten deuren verder gewerkt. Opvallend: de bondscoach trapte in tegenstelling tot zijn voorganger zelf ook een balletje. Vrijdag om 20u45 beginnen de Rode Duivels in Zweden hun EK-kwalificatiecampagne, volgende week dinsdag oefenen ze op hetzelfde tijdstip in Duitsland.